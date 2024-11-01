رصاص متطاير وفوضى عارمة.. عشرات المفقودين بولاية شرق الجزيرة وسط السودان

استطاع الموظف الحكومي خضر علي، الهرب مع عائلته من هجوم قوات الدعم السريع على مدينته في ولاية الجزيرة وسط رصاص متطاير وفوضى عارمة، لكن ما أن أصبح بأمان، اكتشف أنّه فقد أثر ابن أخيه المريض محمد.

ويبلغ ابن شقيقه 17 عاما، وهو مصاب بمرض جلدي يحتاج لرعاية طبية خاصة، وواحد من عشرات الأشخاص الذين أبلغ ذويهم عن فقدانهم مع تصاعد العنف في الولاية والذي دفع أكثر من 47 ألف شخص للنزوح.

“خرجنا في حالة من الفوضى”

ويروي خضر علي (47 عاما) ويقول بتوتّر واضح “خرجنا في حالة من الفوضى، وكان إطلاق النار في كل اتجاه.. بعد أن أصبحنا خارج المدينة اكتشفنا أن ابن أخي غير موجود”.

وقال بضيق شديد “هو مريض بعيب خلقي في خلايا الجلد لا يتحمّل الجفاف لأكثر من ساعة ويحتاج لرعاية خاصة”.

وكان علي يعيش في مدينة (رفاعة) التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الدعم السريع في 22 أكتوبر/تشرين الأول، دفعه للنزوح مع أسرته وأسرة شقيقه الراحل.

نزوح الآلاف

ووصل علي إلى مدينة حلفا الجديدة في ولاية كسلا (150 كيلومترا شرق رفاعة) بعد رحلة مضنية استغرقت ثلاثة أيام، ويقول بقلق بالغ “مرّت حتى الآن ستة أيام ولا نعرف عنه شيئا”.

وأدت موجة العنف في الجزيرة إلى نزوح عشرات الآلاف.. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 47 ألف شخص نزحوا إلى ولايتي كسلا والقضارف.

“أحياء أم أموات؟”

وإلى مدينة حلفا الجديدة، وصل أيضا محمد العبيد من قرية (الهجليج) وقال “حتى الآن أحصينا 170 مفقودا من قريتنا.. هناك أسر بأكملها لا يُعرف لها أثر” وأضاف “بعض الأطفال يصلون من دون ذوييهم”.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، انقطعت شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت عن الولاية بصورة شبه كاملة ما يعوق التواصل.

ويقول الناشط علي بشير الذي ينظّم عملية النزوح من قرى شرق ولاية الجزيرة “انقطاع الاتصالات يفاقم مسألة المفقودين”.

وتعجّ مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بمنشورات تبلّغ عن مفقودين، وأطلق ناشطون صفحات لنشر صور وأسماء المفقودين وغالبيتهم من كبار السن والأطفال.

مواجهات عنيفة

وشهدت مدينة تمبول في ولاية الجزيرة مواجهات عنيفة قبل أسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبعد ساعات فقط من إعلان الجيش سيطرته على المدينة، عاد الدعم السريع وشنّ عمليات، ما دفع بآلاف المدنيين للنزوح.

ومن بين هؤلاء التاجر عثمان عبد الكريم الذي فقد أثر اثنين من أبنائه، يقول إن أحدهما في الخامسة عشر والثاني في الثالثة عشر وكانا خارج المنزل لحظة بداية الهجوم.

وأوضح عثمان البالغ من العمر 43 عاما “كانا خارج المنزل لحظة الهجوم مساء السبت 19 أكتوبر “فاضطررنا لنغادر من دونهم.. مضت الآن عشرة أيام، ولا نعرف إن كانوا أحياء أم أموات”.

اندلاع المعارك في السودان

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

ويخوض الطرفان معارك عنيفة في ولاية الجزيرة التي يسيطر عليها الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي، وبعد انشقاق أحد قادتها في الولاية وانضمامه الى الجيش، شنّ الدعم السريع هجمات على مناطق وحدثت مواجهات، ما تسبّب بمقتل نحو 200 شخص خلال 10 أيام.