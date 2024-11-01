“اللهم بك نصول”.. قسّامي يدمر ناقلة جند إسرائيلية في جباليا (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية من طراز “أشزاريت” بقذيفة من نوع “الياسين 105” شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام أثناء استعداده لاستهداف الناقلة، وهو يدعو ربه قائلا “اللهم رفعا لرايتك، اللهم بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله. اللهم سدد الرمي يا رب العالمين”، ليهتف بعد لحظات من نجاح العملية قائلا “الله أكبر ولله الحمد”.

وأكدت القسام أن الاستهداف أدى إلى تدمير الناقلة وإلحاق خسائر في صفوف الجنود الموجودين داخلها.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت في وقت سابق بمقتل 80 إسرائيليا منهم 64 من الجيش والشرطة وبينهم 33 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان و19 بقطاع غزة، وذلك خلال الشهر المنصرم الذي وصفته بأنه “أكتوبر الأسود”.