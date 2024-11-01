النفط يقفز بأكثر من دولار للبرميل بعد تقارير عن استعداد إيران لضرب إسرائيل

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الجمعة بنحو 2%، متأثرة بتقارير تحدثت عن احتمال توجيه ضربة إيرانية لإسرائيل.

وبحلول الساعة (07:12 بتوقيت غرينتش) صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، لتستقر عند 74.21 دولارا للبرميل.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم وقفزت بأكثر من دولار للبرميل مقلصة خسائرها الأسبوعية بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي بدأ تداول عقوده ليناير/كانون الثاني، بـ1.31 دولار أو 1.80% إلى 74.12 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.35 دولار أو 1.95% إلى 70.61 بعد ارتفاعها بـ0.95% عند التسوية في الجلسة السابقة.

تأجيل زيادة إنتاج النفط

ونقلت رويترز عن 4 مصادر مطلعة، قولها يوم الأربعاء إن أسعار النفط تتلقى دعما أيضا من توقعات بأن “مجموعة أوبك -بلس” قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر/كانون الأول لمدة شهر أو أكثر، “لمخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات”.

ورغم ذلك، تتجه الأسعار للتراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع، وتكافح للتعافي من خسارة بلغت 6% تكبدتها يوم الاثنين بعد أن تجنبت الضربة الإسرائيلية لإيران في 26 أكتوبر، المنشآت النفطية والنووية، ولم تتسبب في اضطراب لإمدادات الطاقة.

أهمية مضيق هرمز

وإيران منتج للنفط الخام، بمتوسط إنتاج يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، إلا أن لها أهمية أخرى هي موقعها من مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 27 مليون برميل من النفط ومشتقاته يوميا قادما من العراق ودول خليجية، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأشارت معلومات مخابراتية إسرائيلية إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة -وربما يكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني- بحسب ما نقل موقع أكسيوس الخميس، عن مصدرين إسرائيليين لم يسمهما.

وتوقع تقرير أكسيوس أن يتم تنفيذ الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من المسيّرات والصواريخ الباليستية، موضحا أن “تنفيذ الهجوم من خلال فصائل موالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف إستراتيجية في إيران”.