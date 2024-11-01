ترامب يقاضي “سي بي إس” ويطالب بـ10 مليارات دولار بسبب مقابلة هاريس (فيديو)

رفع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب دعوى قضائية، أمس الخميس، ضد قناة “سي بي إس” التلفزيونية الأمريكية، متهمًا إياها بالتلاعب في مقابلة أجرتها مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وطالب ترامب بتعويض مالي يصل إلى 10 مليارات دولار، في القضية التي قُدمت لإحدى محاكم ولاية تكساس، بهدف تحويل القضية إلى قاضٍ محافظ. ومع ذلك، تبدو فرص نجاح الدعوى ضعيفة بسبب التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يضمن حماية قوية لحرية التعبير.

وتعود الخلافات إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، بعد مقابلة أجرتها “سي بي إس” مع هاريس ضمن برنامج “60 دقيقة” الشهير، سُئلت خلالها عن موقفها من إسرائيل. وقد بثت القناة مقطعين مختلفين من ردودها على مدار يومين؛ مما أثار اتهامات من أنصار ترامب بأن القناة عمدت إلى تقديم هاريس بصورة إيجابية.

وطلب محامو ترامب فيما بعد، إذاعة النص الكامل للمقابلة، لكن “سي بي إس” رفضت الطلب، مؤكدة أن تقسيم المقابلة إلى أجزاء هو إجراء شائع لتلبية قيود وقت البرنامج. ورفضت القناة كذلك اتهامات التلاعب، مشددة على أن قراراتها التحريرية جزء من حرية الصحافة.

يشار إلى أن المحاكم الأمريكية منحت تاريخيًّا وسائل الإعلام حرية تحريرية واسعة، خاصة مع الحماية التي يمنحها التعديل الأول لحرية الصحافة.