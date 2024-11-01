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تركي يتبرع بجميع استثماراته لأطفال غزة (شاهد)

الشاب التركي تبرع بكل استثماراته بهدف مساندة أطفال فلسطين (وسائل التواصل)
1/11/2024

تبرع التركي محمد إقبال غوموش بكل أسهمه الاستثمارية لأطفال غزة، بهدف مساعدتهم على مكابدة “الإبادة الجماعية” الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأفادت منظمة “قافلة الأمل” التركية، أول أمس الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الشاب التركي تبرع بكل استثماراته بهدف مساندة الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا قاسية من القصف والمجاعة في غزة.

ونشرت المنظمة عبر منصة إكس مقطعا مصورا لغوموش يقول فيه “إذا لم يتمكن المسلمون من إطعام هؤلاء الأطفال الجائعين، فذلك عار علينا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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