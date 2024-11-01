تركي يتبرع بجميع استثماراته لأطفال غزة (شاهد)

تبرع التركي محمد إقبال غوموش بكل أسهمه الاستثمارية لأطفال غزة، بهدف مساعدتهم على مكابدة “الإبادة الجماعية” الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

تبرع التركي محمد إقبال غوموش بكل أسهمه الاستثمارية البالغة قيمتها 92 ألف ليرة تركية (نحو 2700 دولار) لصالح أطفال #غزة، وفقا لما أعلنت منظمة “قافلة الأمل” التركية. ونشرت المنظمة عبر منصة “إكس” مقطعا مصورا للشاب قال فيه: “ليس من الأخلاق أن نطارد حلم الثراء بينما ينشد الأطفال في… pic.twitter.com/8vWEkdGCHh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2024

وأفادت منظمة “قافلة الأمل” التركية، أول أمس الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الشاب التركي تبرع بكل استثماراته بهدف مساندة الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا قاسية من القصف والمجاعة في غزة.

ونشرت المنظمة عبر منصة إكس مقطعا مصورا لغوموش يقول فيه “إذا لم يتمكن المسلمون من إطعام هؤلاء الأطفال الجائعين، فذلك عار علينا”.