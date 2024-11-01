تصريحات جديدة من حماس حول الهدنة وموقف إسرائيل

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة عن استعدادها للنظر في أي مبادرة تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي وليس مؤقتًا، مشددة على أن الجانب الإسرائيلي لا يبدي جدية في المفاوضات الجارية.

جاء ذلك على لسان القيادي في الحركة أسامة حمدان خلال حديثه لفضائية الأقصى التابعة لـ(حماس)، في وقت تواجه فيه مساعي التهدئة في غزة عقبات بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحملة العسكرية في القطاع ورفضه سحب القوات.

وصرح حمدان قائلًا: “سنتعامل بإيجابية مع أي اقتراح يلبي تطلعات شعبنا وينهي معاناته، ويضع حدا للهجمات الإسرائيلية بصورة دائمة وليس مؤقتة”.

وأضاف أن “سلطات الاحتلال تطرح أفكارا غير واقعية وليست عروضا حقيقية، وهي لا تظهر أي التزام جاد بعملية التفاوض”.

وأشار إلى أن “التاريخ يشهد بأن المقاومة الفلسطينية لم تنهزم يوما، والاحتلال يدرك عدم قدرته على كسر عزيمة شعبنا”.

وعلى الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم العديد من المقترحات لإنهاء العدوان على غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى، يواصل نتنياهو فرض شروط جديدة تشمل “الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على محور صلاح الدين الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح، ومنع عودة عناصر الفصائل الفلسطينية إلى شمال القطاع (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم في وسط غزة)”.

في المقابل، تتمسك حركة (حماس) بمطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والوقف التام للعمليات العسكرية كشرط للموافقة على أي اتفاق.

وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، بينما أعلنت (حماس) سقوط العشرات منهم جراء الغارات الإسرائيلية العشوائية.