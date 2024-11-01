خارجية تايلاند: مقتل 4 مواطنين في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان

أكد وزير الخارجية التايلاندي، الجمعة، مقتل 4 مواطنين تايلانديين في شمال إسرائيل جراء صواريخ أُطلقت من لبنان.

وأعرب ماريس سانغيامبونغسا على منصة إكس، اليوم الجمعة، عن “حزنه الشديد” لمقتل مواطنيه بالقرب من بلدة المطلة بشمال إسرائيل، مضيفًا أن تايلانديًّا آخر أُصيب بجروح.

وأضاف سانغيامبونغسا أن “تايلاند تواصل حضّ جميع الأطراف بقوة على العودة إلى طريق السلام، باسم المدنيين الأبرياء الذين تأذَّوا بشدة بسبب هذا النزاع الطويل والمتفاقم”.

هجوم على مستوطنة المطلة

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، الخميس، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بهجوم استهدف مستوطنة المطلة، بينهم مزارع و4 عمال أجانب.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المدير العام لنجمة داود الحمراء أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 5 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، والآخرون يعانون إصابات خطيرة؛ مما استدعى نقل أحد المصابين إلى غرفة الإنعاش المكثف في مستشفى رامبام بحيفا لإجراء عملية جراحية عاجلة.

التايلانديون في إسرائيل

ويعيش نحو 30 ألف مواطن تايلاندي في إسرائيل، لأن العائدات المادية للعمل أعلى كثيرا منها في تايلاند الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويعمل معظم العمال التايلانديين في مجال الزراعة، ويشكلون إحدى أكبر جاليات العمال المهاجرين في إسرائيل.

ووفقًا للسلطات الإسرائيلية فإن 41 تايلانديا كانوا بين القتلى في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول السلطات التايلاندية إن 6 من مواطنيها ما زالوا في الأسر في قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مواطنَين تايلنديين خلال وجودهما في الأسر في غزة في مايو/أيار الماضي.

ويواصل حزب الله استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية بشمال إسرائيل يوميًّا، وأعلن الخميس أن أكثر من 95 قتيلًا و900 جريح من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تدمير مقاتليه لـ50 آلية عسكرية إسرائيلية غالبيتها من الدبابات.