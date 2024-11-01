“ذنبه في رقبتك يا نتنياهو”.. فلسطيني يودع ابنه الشهيد في مخيم النصيرات وسط غزة (شاهد)

بث ناشط فلسطيني، اليوم الجمعة، مشاهد مؤثرة لأب يودّع طفله الذي استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويظهر المشهد فلسطينيا يحمل ابنه الشهيد بعد استهداف مربع سكني بالمخيم، ويودعه بكلمات يملؤها الحزن والغضب، قائلًا “طفل إيش ذنبه، أبرياء، إيش سو ليك، ليش حرقت قلبي؟! لا ليهم دعوة بسبعة أو تسعة.. ذنبهم في رقبتك يا نتنياهو.. مش مسامح في دمه”.

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب 40 آخرون بينهم أطفال ونساء، أمس الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مدينة غزة ووسط القطاع.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الإبادة التي بدأها الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اجتياحه بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.