عدد القتلى ارتفع إلى 778.. مقتل قائد فصيل بلواء “جفعاتي” متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو شهر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل قائد فصيل بلواء “جفعاتي” متأثرا بجروح أصيب بها جنوبي قطاع غزة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن النقيب يوردان زكاي، وهو قائد فصيل بلواء جفعاتي، توفي متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في 17 سبتمبر الماضي، في معركة جنوبي قطاع غزة، دون تحديد المنطقة.

“تم إخطار عائلته”

وأشار الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي إلى أن النقيب يوردان زكاي، يبلغ من العمر 21 عاما، وهو من مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، وتم إخطار عائلته.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن “النقيب يوردان زكاي توفي متأثرا بجروح خطرة أصيب بها قبل نحو شهر في معارك قطاع غزة” مشيرة إلى مقتل 3 جنود آخرين ومسعف، في نفس الحادث.

معركة بجنوب قطاع غزة

وقالت “أعلن الناطق العسكري صباح اليوم عن وفاة النقيب يوردان، الذي كان قائدا لفصيل في كتيبة “شاكيد” في لواء “جفعاتي” متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها يوم 17 سبتمبر، في معركة في جنوب قطاع غزة”.

يذكر أن النقيب يوردان زكاي كان قد أصيب في حادثة سقط خلالها كل من النقيب دانييل تواف والرقيب دوتان شمعون والرقيب أميت بشاري والمسعف الرقيب أغام نعيم، عندما تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة بأحد المباني في رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب هيئة البث.

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 778، بينهم 367 في المعارك البرّية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وأفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الذين قتلوا منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

القسام تعلن مقتل وإصابة جنود

وفي 20 سبتمبر، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين داخل منزل تحصنوا فيه بجنوب قطاع غزة.

🔻 مواقع عبرية: مروحية عسكرية تقوم بإجلاء جنود قتلى وجرحى من معارك جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/uZWnTGdpZv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2024

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب على تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكشفت كتائب القسام أنه تم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والمصابين، وذكرت في بيان سابق، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح.