الاحتلال يقصف بعلبك وصور في جنوب لبنان واستشهاد 17 (فيديو)

شهد لبنان تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي، حيث أسفرت سلسلة من الغارات الجوية عن استشهاد 17 شخصًا وإصابة 9 آخرين على الأقل في مناطق متفرقة من جنوب البلاد وشرقها، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ووزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة أمهز بقضاء بعلبك شرقي لبنان، مما أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا لبنانيًا، وتتواصل عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني المستهدف، في محاولة للعثور على ناجين محتملين.

وفي حادثة منفصلة، استشهد شخصان وأصيب 4 آخرون جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة طاريا، أيضًا في قضاء بعلبك، وقد تسببت الغارة في اندلاع حريق تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القماطية بمحافظة جبل لبنان وسط البلاد، مساء الخميس.

وفي تطور لاحق، تعرضت مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية استهدفت مبنى على “الكورنيش” الشمالي للمدينة.

وقد انهار المبنى بالكامل وسط سحابة كثيفة من الدخان، مما استدعى تدخل فرق الإسعاف لانتشال الضحايا.

وجاءت هذه الغارة دون إنذار مسبق بالإخلاء من الجانب الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة تبنين في الجنوب اللبناني حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية “كراج” ميكانيك في بلدة عين إبل، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الموجودة داخله.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتواصل الأطراف الدولية والإقليمية جهودها الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع تدهوره إلى مواجهة شاملة.