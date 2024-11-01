كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار “أقوى صاروخ استراتيجي في العالم” (فيديو)

أعلنت كوريا الشمالية نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ-19” يعمل بالوقود الصلب، في خطوة تعزز قدراتها العسكرية وتثير قلق المجتمع الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن الصاروخ “هواسونغ-19″ حلّق لمسافة وارتفاع أكبر من أي صاروخ سابق، واصفة إياه بـ”أقوى صاروخ استراتيجي في العالم”.

وأكدت الوكالة أن الصاروخ أصبح الآن “نظام أسلحة مكتملا”.

ويتميز الصاروخ “هواسونغ-19” بكونه يعمل بالوقود الصلب، مما يجعله أكثر تطورا وأصعب في الاكتشاف والتدمير مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.

وتعد هذه التقنية من أبرز الأهداف العسكرية التي تسعى إليها بيونغ يانغ منذ مدة طويلة.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على عملية إطلاق الصاروخ، معربا عن “رضاه الكبير” على نجاح الاختبار، ووصف كيم الإطلاق بأنه “عمل عسكري مناسب” لبعث رسالة إلى خصوم البلاد.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا للصاروخ البالستي العابر للقارات أثناء مراقبة كيم للاختبار برفقة ابنته كيم جو آي، التي تقول أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية إنه يعدّها لتكون وريثته.