“مجزرة بلا سابق إنذار”.. ناجٍ من عائلة “أبو نصر” يروي تفاصيل مروعة للقصف الإسرائيلي في بيت لاهيا (فيديو)

أجرت الجزيرة مباشر، صباح اليوم الجمعة، لقاءات مع أحد الناجين من عائلة “أبو نصر”، عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقهم في مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسبهم، عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وتحدث محمد أبو نصر، أحد الناجين من العائلة، عن تفاصيل المجزرة المروعة التي أسفرت عن استشهاد العشرات، حيث استهدف القصف الإسرائيلي بناية سكنية تضم خمسة طوابق وعشر شقق يسكنها نحو 230 شخصًا، من دون أي سابق إنذار.

ووصف محمد اللحظات العصيبة التي عاشها عند تفجير البناية بأكملها في ساعات الفجر الأولى عندما كانت العائلات نائمة، موضحًا أن القصف تسبب في انهيار المبنى بشكل كامل.

120 شهيدا لا يزالون تحت الركام

وذكر محمد أن الأهالي بإمكانياتهم المتواضعة قاموا بانتشال 117 شهيدًا من تحت الركام، ودفنهم في مقابر مؤقتة في سوق بيت لاهيا. وأوضح أنه في اليوم التالي، ومع استمرار القصف، لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة للبحث عن ضحايا آخرين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 120 شهيدًا آخرين ما زالوا تحت الأنقاض من دون إمكانية انتشالهم بسبب القصف المتواصل.

وتابع محمد وصفه للمأساة التي تعيشها العائلة التي فقدت معظم أفرادها، لافتًا إلى أن من بقي من أفراد العائلة يعانون من إصابات بالغة، ولديهم أطفال مصابون ينتظرون علاجات وعمليات جراحية عاجلة.

جريمة بحق المدنيين العزّل

وأضاف محمد أن قوات الاحتلال تعاملت معهم بوحشية على الحواجز، حيث تم اعتقاله ساعات وتعرض للتحقيق رغم معاناته من المأساة.

وفي ختام حديثه، أشار محمد إلى أن مجزرة عائلة “أبو نصر” تمثل إحدى أبشع الجرائم التي ارتُكبت في المنطقة، وأن ما يحدث هو جريمة إنسانية بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.