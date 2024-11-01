مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على فلسطينيين بعد احتجازهم (فيديو)

كشف أحد أهالي قرية المنيا في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية، أنه تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مستوطنين قبل عدة أيام، ولولا تدخل ابن عمه في الدقائق الأخيرة لكان مصيره مجهولا حتى الآن.

وقال مسلم عوني الشلالدة “بدون سابق إنذار، يهجم مستوطنون يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي على أراض فلسطينية ويختارون شابا أو طفلا أو حتى شيخا ويقتادونه إلى مستوطنتهم مقيد اليدين ليعتدوا عليه بالضرب المبرح، وإن نجا يعود لعائلته نهاية اليوم”.

وأضاف الشلالدة في حديثه للجزيرة مباشر قائلا “كان أخوي اللي عمره 13 سنة نازل وفجأة هجم عليه المستوطنون.. فقلت له اشرد.. وجاء المستوطنون ليخذوني مكانه، لولا تدخل ابن عمي كان زماني معهم”.

وقال إنهم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي، موضحا أن الجيش تجاهل الوضع وأطلق قنابل الغاز عليهم ولم يحترم وجود أطفال وشيوخ، وضرب عليهم قنابل الصوت أيضا.

اتهام “بتعدي الحدود”

وقال مسلم الشلالدة إن المستوطنين اتهموا شقيقه الأصغر بأنه تعدى المنطقة الحدودية، حيث لا تستطيع العائلة الابتعاد أكثر من 100 متر عن المنزل.

واستدرك قائلا “لو كانوا مسكوا أخوي كانوا أخذوه على المستوطنة وممكن يقعد للمغرب ميرجعش إلا بعد ما يشبعوه ضربا”.

وقال مسلم الشلالدة، إن المستوطنين يقومون بإطلاق النيران على الفلسطينيين دون حساب بسبب ارتدائهم الزي العسكري، واتهمهم بسرقة غنمه، وقال “هما سراقين، سرقوا لي الغنمات قبل هيك”.

اعتداءات المستوطنين مستمرة

من جانبه، نبّه الشيخ جميل الشلالدة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال “كل عشيرة هنا تعرف ما لها، نتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي، وحاولوا سرقة أغنام وسيارات”.

وبشأن اعتداء المستوطنين على ابن أخيه مسلم، قال الشيخ جميل “جاء المستوطنون بالبداية حاولوا سرقة الغنم ولكننا تصدينا لهم، فحاولوا اختطاف ابن أخي الصغير، وعندما هرب مسكوا أخاه وقيدوا يديه، لكن ابن عمه جاء وخلصه منهم”.

وقال إنهم دائما يأتون إلى هنا وهم يلبسون زي الجيش.. ويأتون بالليل دائما، لذلك دائما ما يكون شخصان مستيقظين بالليل بشكل دائم”، واختتم حديثه بالتأكيد على أنه “لن يطلع من هذه المنطقة إلا بطلوع الروح”.