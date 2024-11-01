وزير لبناني يقارن نتنياهو بفرعون ويحذره من المصير ذاته (شاهد)

أعرب وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عن ثقته بأن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها في بلاده، سواء بوقف الصواريخ أو إعادة المستوطنين إلى مواقعهم، مؤكدًا أن الحل الوحيد أمامها هو وقف إطلاق النار.

وأشار الوزير، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إلى أن الخسائر الإسرائيلية المستمرة تعزز موقف لبنان في المفاوضات؛ مما يمنح الوفد اللبناني ورقة قوة في الحديث عن فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها من خلال العنف والتدمير.

وأضاف أن على إسرائيل اتخاذ المسار الأقصر والأكثر فاعلية، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

نتنياهو وفرعون

وذكر الوزير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شخصية ذات طابع نرجسي وسادي، وأن لديه “فوبيا” من الطائرات المسيّرة، ورغم محاولاته إظهار القوة، فإن “شخصيته المتغطرسة تعجز عن قراءة المؤشرات والآيات التي تظهر خلال المعركة”.

واستشهد الوزير بنموذج “الشخصية الفرعونية” التي قدمها القرآن الكريم، حيث قادت الغطرسة والاستكبار فرعون إلى حتفه، مذكّرًا بأن هذه سُنن إلهية.