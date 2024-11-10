أتلانتا يُقصي ميسي وإنتر ميامي من السباق نحو لقب الدوري الأمريكي (شاهد)

انتهت مغامرة ليونيل ميسي الأولى في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم فجأة، بعد أن حقق (أتلانتا يونايتد) فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على (إنتر ميامي) في الجولة الأولى من التصفيات، حيث سجَّل لاعب الوسط بارتوش سليز هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 76، ليتأهل أتلانتا لمواجهة أورلاندو سيتي في نصف النهائي.

وبدأ أتلانتا التسجيل عبر مهاجمه جمال تياري الذي أحرز هدفه الأول في الدقيقة 19، وتبعه مباشرة بهدف ثانٍ في الدقيقة 21 بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط أليكسي ميرانشوك.

ورغم تقدُّم ميامي في الدقيقة 17 بهدف لماتياس روخاس من متابعة قريبة، فإن أتلانتا عاد سريعًا لتعديل النتيجة، بينما رفع ميسي الآمال من جديد بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 65.

CABEZAZO DEL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS ‼️🐐✨ pic.twitter.com/r1AkXEYI2j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 10, 2024

لحظات مشوقة

وشهدت المباراة لحظات مشوقة، إذ سدد تياري في إطار المرمى في الدقيقة 15 ليشكل ضغطًا كبيرًا على دفاع ميامي. ورغم تصدي الحارس جوزان لتسديدة قوية من ميسي في الدقيقة 17، فإن روخاس استغل الفرصة وسجَّل هدف التقدم.

وألغى الحكم هدفًا لدييجو جوميز في الدقيقة 24، بعد تفوقه على مدافع أتلانتا رونالد هرنانديز بداعي التسلل، ليعود ميامي إلى المحاولة من جديد.

وفي الشوط الثاني، تصدى جوزان (40 عامًا) ببراعة لرأسية قوية من المدافع جوردي ألبا في الدقيقة 52، قبل أن يتمكن ميسي من اختراق دفاعات الحارس ليعادل النتيجة.

ومع إصرار أتلانتا على الفوز، تمكَّن سليز من القفز ووضع الكرة برأسه في الشباك من عرضية متقنة من المدافع بيدرو أمادور، بينما لم تفلح محاولات ميسي الأخيرة في إدراك التعادل بعد أن اصطدمت تسديدته الحرة في الوقت بدل الضائع بحائط لاعبي أتلانتا، لتنتهي المباراة بفوز أتلانتا وتأهله إلى نصف النهائي.