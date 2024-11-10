باستخدام أصوات من الطبيعة.. علماء يطورون قناعا للوجه لتحسين الصحة العقلية

يعتزم فريق من الباحثين، بينهم باحثون من اليابان، البدء بدراسة سريرية في وقت لاحق من هذا الشهر، لاستكشاف ما إذا كان نقل الاهتزازات إلى الجلد عبر جهاز قناع الوجه، يمكن أن يسهم في تحسين الصحة العقلية للإنسان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، يعمل الباحثون من جامعة ناجويا، بالتعاون مع شركة “تراستد ثيرابي” للتعليم والبحث في لندن، على تطوير نهج جديد للعناية بالصحة العقلية يكون غير دوائي وغير جراحي.

وتشمل الدراسة السريرية المشتركة، التي ستُجرى في إحدى المؤسسات الطبية في لندن، نحو 30 مشاركًا يعانون اضطرابات مثل نقص الانتباه مع فرط الحركة، واضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب.

قناع بلاستيكي

وسيرتدي المشاركون قناعًا بلاستيكيًّا خاصًّا للوجه مرتين يوميًّا، لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة في كل مرة، وستُسجَّل أي تغييرات في أعراضهم وجودة نومهم.

وفي هذه الدراسة، ستُستخدم أصوات منخفضة التردد غير مسموعة، تُستمد من بيئات طبيعية كالغابات والشواطئ، وكذلك من الموسيقى الكلاسيكية، لنقلها إلى الدماغ كاهتزازات عبر القناع.

وتأتي هذه الدراسة استنادًا إلى نتائج دراسة سابقة أجرتها جامعتا ناجويا وأكيتا، أظهرت تحسنًا في الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة لدى 35 مُسنًّا يعانون ضعفًا إدراكيًّا خفيفًا أو خرفًا طفيفًا، بعد شهر من العلاج باستخدام الأصوات المنخفضة التردد مع الاهتزازات الدقيقة.