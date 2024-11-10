من دون صلاح وعبد المنعم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية

تشهد قائمة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، غيابات مؤثرة خلال معسكر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، الذي تتخلله مباراتان ضد كاب فيردي وبتسوانا، مقررتان يومي 15 و19 نوفمبر، في إطار الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن قائمة الغيابات تضم عددًا من اللاعبين البارزين، من بينهم محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد صبحي، محمد هاني، وأحمد سيد “زيزو”، بالإضافة إلى الثنائي محمود حسن “تريزيجيه” ومروان عطية بسبب الإيقاف بعد حصولهما على إنذارين، على أن يشاركا في المباراة المقبلة ضد بتسوانا.

كما قرر حسام حسن إبعاد محمد صلاح عن مباراة كاب فيردي، لإراحته.

تشكيل المنتخب

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن، أمس السبت، قائمة الفراعنة التي شملت كلًا من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، إضافة إلى اللاعبين أحمد رمضان “بيكهام”، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، محمد ربيعة، محمد حمدي، أحمد نبيل “كوكا”، أحمد عيد، محمد شحاتة، محمود صابر، عمر كمال، مروان عطية، محمود تريزيجيه، نبيل عماد “دونجا”، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود زالاكا، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

وضمن المنتخب المصري التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، محققًا بذلك العلامة الكاملة.