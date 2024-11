إطلاق نار عشوائي داخل جامعة في ألاباما الأمريكية ومقتل وإصابة 17 (شاهد)

اعتقلت الشرطة الأمريكية شابًّا يبلغ من العمر 25 عامًا عقب حادث إطلاق نار مميت في جامعة توسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية.

وكانت السلطات فى ولاية ألاباما قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، 12 منهم أصيبوا بطلقات نارية جراء إطلاق نار عشوائي داخل الجامعة أمس الأحد.

Early Sunday, a shooting at Tuskegee University’s homecoming celebration in Alabama resulted in one death and multiple injuries, including students. The university confirmed that the deceased was not affiliated with the… pic.twitter.com/clAsGanfD2

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبًا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابًا.

وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما، إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، وإن 4 آخرين إصاباتهم غير مرتبطة بإطلاق النار. وذكرت الجامعة في بيان أنه تم إخطار والدي القتيل بالحادث.

ويتلقّى الأشخاص المصابون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري.

🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE

ONE PERSON IS DEAD AND 12 INJURED AS A MAN WITH A AUTOMATIC WEAPON STARING SHOOTING AT TUSKEGEE

UNIVERSITY DURING HOMECOMING .

The police were any to find and arrest this man who was not even a member of

the University ⚠️⭕️ pic.twitter.com/MiBHsRYhD1

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 11, 2024