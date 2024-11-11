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إطلاق نار عشوائي داخل جامعة في ألاباما الأمريكية ومقتل وإصابة 17 (شاهد)

اعتقال شاب على خلفية الحادث

من موقع إطلاق النار (وسائل إعلام أمريكية)
11/11/2024

اعتقلت الشرطة الأمريكية شابًّا يبلغ من العمر 25 عامًا عقب حادث إطلاق نار مميت في جامعة توسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية.

وكانت السلطات فى ولاية ألاباما قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، 12 منهم أصيبوا بطلقات نارية جراء إطلاق نار عشوائي داخل الجامعة أمس الأحد.

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ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبًا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابًا.

وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما، إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، وإن 4 آخرين إصاباتهم غير مرتبطة بإطلاق النار. وذكرت الجامعة في بيان أنه تم إخطار والدي القتيل بالحادث.

ويتلقّى الأشخاص المصابون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري.

وقال هال بنتلي الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة أسوشيتد برس، إنه من المقرر تشريح جثة القتيل في مركز الطب الشرعي التابع للولاية في مونتغمري.

ولم تقدم السلطات في البداية أي معلومات عن خلفية الحادث الذي وقع في احتفال لخريجي جامعة توسكيجي، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي برمنغهام.

وألغت الجامعة الدراسة اليوم الاثنين وقالت إنها ستوفر للطلاب الدعم النفسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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