إطلاق نار عشوائي داخل جامعة في ألاباما الأمريكية ومقتل وإصابة 17 (شاهد)
اعتقال شاب على خلفية الحادث
اعتقلت الشرطة الأمريكية شابًّا يبلغ من العمر 25 عامًا عقب حادث إطلاق نار مميت في جامعة توسكيجي بولاية ألاباما الأمريكية.
وكانت السلطات فى ولاية ألاباما قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، 12 منهم أصيبوا بطلقات نارية جراء إطلاق نار عشوائي داخل الجامعة أمس الأحد.
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Fatal Shooting at Tuskegee University Homecoming Event:
Early Sunday, a shooting at Tuskegee University’s homecoming celebration in Alabama resulted in one death and multiple injuries, including students. The university confirmed that the deceased was not affiliated with the… pic.twitter.com/clAsGanfD2
— News is Dead (@newsisdead) November 10, 2024
ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبًا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابًا.
وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما، إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، وإن 4 آخرين إصاباتهم غير مرتبطة بإطلاق النار. وذكرت الجامعة في بيان أنه تم إخطار والدي القتيل بالحادث.
ويتلقّى الأشخاص المصابون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري.
🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE
ONE PERSON IS DEAD AND 12 INJURED AS A MAN WITH A AUTOMATIC WEAPON STARING SHOOTING AT TUSKEGEE
UNIVERSITY DURING HOMECOMING .
The police were any to find and arrest this man who was not even a member of
the University ⚠️⭕️ pic.twitter.com/MiBHsRYhD1
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 11, 2024
وقال هال بنتلي الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة أسوشيتد برس، إنه من المقرر تشريح جثة القتيل في مركز الطب الشرعي التابع للولاية في مونتغمري.
ولم تقدم السلطات في البداية أي معلومات عن خلفية الحادث الذي وقع في احتفال لخريجي جامعة توسكيجي، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي برمنغهام.
وألغت الجامعة الدراسة اليوم الاثنين وقالت إنها ستوفر للطلاب الدعم النفسي.
#RIGHTNOW I’m looking at the scene of a shooting that happened around 1:40 AM on the campus of Tuskegee University where at least one person has lost their life and “multiple” others injured.
This is in the parking lot near the West Commons Dorm. @wsfa12news pic.twitter.com/7MtfvzmJKc
— Simon Schuessler (@SimonSchuessler) November 10, 2024