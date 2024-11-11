عبوة ناسفة ورصاص.. كتائب الأقصى تفجّر آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة وزخات من الرصاص في مخيم نور شمس للاجئين، الواقع شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع مصوَّر نشرته الكتائب، الاثنين، لحظة استهداف الآلية، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان منها إثر الانفجار.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة عمليات المقاومة الفلسطينية التي تستهدف القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث إنه بموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأسفر التصعيد إجمالًا عن 780 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​