الأخبار|روسيا

الكرملين يفجر مفاجأة بشأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما الثنائي في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (غيتي)
11/11/2024

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، وقوع اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب منذ فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بهذا الشأن، الأحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن ما أوردته الصحيفة “لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق.. هذا ببساطة خبر كاذب”.

وأضاف “حتى الآن، ليس هناك من خطط ملموسة” لإجراء مثل هذه المحادثات. وقد أبدى الرجلان الأسبوع الماضي استعدادهما للتحادث.

واشنطن بوست لم تكشف مصادرها

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت، أمس، نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه “لن يعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة آخرين”. وكان ترامب قد تحدث الأسبوع الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت واشنطن بوست أن ترامب وبوتين ناقشا هدف السلام في القارة الأوروبية. وقال الرئيس الجمهوري المنتخب إنه يأمل إجراء محادثات متابعة لمناقشة “حل الحرب في أوكرانيا قريبا”.

وبحسب بيسكوف، فان بوتين كرر الأسبوع الماضي “أنه منفتح على أي مفاوضات” مع الغرب بشأن أوكرانيا، لكن “لم يتم إرسال أي إشارة” منهم.

وأضاف “إذا قالوا إن الإشارات ستصل، فيجب انتظارها. في الوقت الراهن، لم تصل أي إشارة”.

المصدر : وكالات

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