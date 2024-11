الكرملين يفجر مفاجأة بشأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، وقوع اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب منذ فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بهذا الشأن، الأحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن ما أوردته الصحيفة “لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق.. هذا ببساطة خبر كاذب”.

وأضاف “حتى الآن، ليس هناك من خطط ملموسة” لإجراء مثل هذه المحادثات. وقد أبدى الرجلان الأسبوع الماضي استعدادهما للتحادث.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت، أمس، نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

President-elect Donald Trump spoke with Russian President Vladimir Putin on Thursday and discussed the war in Ukraine, according to people familiar with the call. https://t.co/AUh8xJb4ZN

— The Washington Post (@washingtonpost) November 10, 2024