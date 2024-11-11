ترامب يختار “مدافِعة شرسة” عن إسرائيل سفيرة لدى الأمم المتحدة

عيَّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك سفيرة لبلاده لدى الأمم المتحدة، وفق ما أعلن في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية مساء الأحد.

وتُعَد ستيفانيك (39 عامًا) من أبرز الشخصيات في الحزب الجمهوري، إذ تشغل منصب رئيسة مؤتمر الحزب في مجلس النواب الأمريكي، وهي نائبة عن ولاية نيويورك منذ عام 2015، ومن أشد المؤيدين لترامب وسياساته.

وقال ترامب في بيان نشرته صحيفة نيويورك بوست “يشرفني أن أعيّن إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. إليز مدافعة قوية، ومثابرة وذكية بشكل لا يُصدَّق من أجل أمريكا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب “إليز مقاتلة قوية للغاية، وذكية من أجل أمريكا أولًا”.

وتُعرف ستيفانيك بمواقفها المؤيدة بشدة لإسرائيل، حيث زارت تل أبيب في مايو/أيار الماضي، وألقت خطابًا في الكنيست الإسرائيلي.

ودعت خلال زيارتها إلى ما وصفته بـ”انتصار كامل” لإسرائيل في غزة، وقالت إن هذا النصر يبدأ بـ”محو المسؤولين عن الهجمات الإرهابية”.

وأشارت النائبة الجمهورية إلى أن انتصار إسرائيل يجب أن يشمل “الدفاع عن الذات ليس فقط عسكريًّا بل أيديولوجيًّا”، موجهة انتقادات حادة إلى الجامعات المتحدة وبعض المؤسسات الغربية التي وصفتها بأنها تروّج لمعاداة السامية. كما وصفت بعض الطلبة المناصرين للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية بأنهم “يجسدون روح حماس”.

ويأتي تعيين ستيفانيك في إطار الاستعدادات لتشكيل إدارة ترامب الجديدة قبل تنصيبه رئيسًا في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن ترامب التقى، يوم الجمعة، المستثمر البارز سكوت بيسنت، وهو مرشح محتمَل لمنصب وزير الخزانة.