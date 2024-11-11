ترامب يعين “قيصر الحدود” مسؤولا عن الهجرة في إدارته المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، عن تعيين توم هومان، المعروف بتوجهاته المتشددة، مسؤولا عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في إدارته المقبلة.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال “يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب، حيث سيكون مسؤولا عن أمن حدودنا بصفته ’قيصر الحدود‘”.

وأضاف “توم لطالما عبّر عن التزامه بمراقبة وضبط حدودنا، ولا يوجد شخص أفضل منه لهذه المهمة”. وأوضح أن هومان سيتولى مسؤولية عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم إلى بلدانهم.

“جينات سيئة”

ومن المتوقع أن يعود الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض رسميًّا في أوائل عام 2025، بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد شنّ ترامب خلال حملته الانتخابية هجومًا حادًّا على المهاجرين غير النظاميين، متهمًا إياهم بإدخال “جينات سيئة” و”تسميم” الدم الأمريكي.

وكان هومان قد شغل منصب رئيس وكالة آي سي إي في إدارة ترامب السابقة (2017-2021)، التي شهدت فصل حوالي أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم ووضعهم قيد الاحتجاز.