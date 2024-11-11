سموترتيش: 2025 عام السيطرة على الضفة الغربية

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، عن أمله في أن تفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية المحتلة بحلول عام 2025، في تصريح يعكس النوايا الاستيطانية التوسعية للحكومة الإسرائيلية الحالية.

وقال مكتب سموتريتش في بيان صدر الاثنين إن الوزير يتطلع إلى اعتراف الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب بهذه الخطوة الإسرائيلية المحتملة.

وأضاف البيان أن سموتريتش، الذي يتولى أيضًا منصبًا إشرافيًا في وزارة الدفاع لشؤون المستوطنات كجزء من اتفاقه الائتلافي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرى في انتخاب ترامب فرصة “لبسط السيادة” على الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية المتكررة لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن “ثمة إجماعًا في إسرائيل” بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أنه وجه ببدء التحضيرات اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

يذكر أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد اعتمد في يونيو/حزيران الماضي إجراءات تقدم بها سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة 5 مستوطنات في مناطق يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه “مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها”.

ويحذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948.