شركة ائتمان إسرائيلية تستعيد خدماتها عقب هجوم سيبراني

أعلنت شركة “كريدت غارد” انتهاء الاضطرابات الناتجة عن الهجوم السيبراني الذي استهدفها واستمر مدة يوم كامل، وقد أثّر الهجوم في قدرة العديد من الشركات بإسرائيل على المقاصة، وتسبب في اضطرابات واسعة في خدمات الدفع الإلكتروني.

وتعد “كريدت غارد” شركة رئيسية تقدم خدمات المقاصة لحوالي 30% من الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك شركات الأغذية، وتطبيق “بيت” للدفع الإلكتروني، وشركة الطيران “العال”، مما جعل تأثير الهجوم واسع النطاق.

وبحسب التقارير، فقد بدأ الهجوم السيبراني صباح أمس الأحد، وأعلنت مجموعة إيرانية تُعرف باسم “مجهولون من أجل العدالة” مسؤوليتها عنه، وهي المجموعة نفسها التي سبق أن تبنت هجومًا آخر استهدف “خدمات البنوك الآلية” قبل أقل من أسبوعين؛ مما أدى حينها إلى تعطل الدفع بالبطاقات الائتمانية لدى بعض المتاجر وشبكات التسوق، وكذلك تعطل تحويل الأموال عبر تطبيق “بيت”.

اتهامات لإيران بالضلوع في الهجوم

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه يُشتبه في أن هذا الهجوم هو هجوم مدبر من قبل إيران، إذ إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك الاستعداد والقدرة على تنفيذ مثل هذه العمليات السيبرانية المعقدة، خاصة في ظل التصعيدات الأخيرة بين إيران وإسرائيل في المجال الإلكتروني، على حد وصف التقارير.

وأكدت “كريدت غارد” أمس أنها نجحت في السيطرة على الوضع إلى حد كبير، إلا أنها أشارت إلى أن هجوم حجب الخدمة قد استؤنف في بعض المواقع، وأكدت الشركة أنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن،وأن النظام السيبراني الوطني لا يزال يشارك في جهود معالجة الحادثة.

وأعربت شبكات التسويق عن استيائها من تأخر الاستجابة واحتواء الحادثة، مؤكدة ضرورة تحسين تدابير الحماية للأصول الرقمية والبنية التحتية السيبرانية الأساسية في البلاد.