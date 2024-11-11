“فداء لغزة”.. سكان مدينة البيرة بالضفة ينددون باعتداءات المستوطنين المتكررة وحرق بيوتهم وسياراتهم (فيديو)

أدان سكان المنطقة الصناعية بمدينة البيرة في الضفة الغربية الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من قِبل المستوطنين الإسرائيلين، لا سيما بعد الاعتداء الأخير يوم الاثنين الماضي، حيث تم إحراق عدد من سيارات السكان وبيوتهم؛ مما أسفر عن أضرار جسيمة، وأثار حالة من الهلع بين الأهالي.

واستيقظ سكان البيرة فجرًا على أصوات تفجيرات قوية، وخرج عدد من الأهالي ليجدوا مستوطنين يحرقون السيارات، إلى أن جاءت فرق الإطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق الذي امتد إلى المنازل.

من جانبه، قال إيهاب الزبن، أحد سكان البيرة “كنت سهران في البيت وسمعت أصوات انفجارات، وطلّيت لقيت السيارات تحترق، حاولت النزول من البيت لإطفاء الحريق، لكن المستوطنين أطلقوا النار”.

اعتداءات متكررة

وأضاف الزبن للجزيرة مباشر “الأطفال وكبار السن تأثروا جدًّا من هذا الاعتداء، لأن هذه المرة كانت الأضرار كبيرة”.

وأكد أن الاعتداءات كانت أكبر هذه المرة، إذ لم يقتصر الأمر على الكتابات العنصرية كما كان يحدث سابقًا، بل تم إحراق سيارات وممتلكات واسعة، مطالبًا المسؤولين بحماية المنطقة التي تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين.

أما المنتصر بالله يوسف، وهو أحد المتضررين، فأكد أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن صمودهم. وقال “حرقوا سيارتي وسيارة أخي وسيارات جيراننا، والحمد لله المال معوَّض فدى غزة ورملها وكل ما لنا فداها”.

الوطن لا يتجزأ

وتابع “إحنا بنعتبر حالنا ذرة رمل في هذا الوطن، والوطن مش هيتجزأ، وعمرنا ما نغادر مهما قدّمنا من ثمن”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عام، تشهد الضفة اعتداءات متكررة من المستوطنين، شملت القتل بالرصاص وحرق المنازل والسيارات واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين من العمل في حقولهم.