مشهد مؤلم لفتى يحتضن حذاء والده بعد استشهاده في غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو، مشهدا مؤلما لفاجعة فتى باستشهاد والده بغارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الأحد.

ونشر المصور الصحفي حازم مزيد، مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، يظهر صدمة الفتى باستشهاد والده محتضنا حذاءه ومرددا “هذا ما كان يرتديه، يا الله مدنيين هؤلاء أبرياء والله لم يفعلوا شيئا”.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، أمس، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مخيم النصيرات، وخاصة المناطق الشمالية والغربية، وسط إطلاق نار مكثف من طائرات مسيّرة وآليات.

وتوغل جيش الاحتلال بشكل محدود في شمال وغرب مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مستمر.