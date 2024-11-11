نتائج التحقيق حول أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان تكشف عن مفاجأة

أعلن مكتب الادعاء في تايبيه، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، أن أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول، لم تُصنِّعها شركة “غولد أبولو” التايوانية. وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء تحقيقات المكتب في القضية.

وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الأجهزة تم تطويرها وتصميمها خارج تايوان بواسطة شركة “فرونتير غروب إنتيتي”، التي تدفع رسومًا سنوية لشركة غولد أبولو لاستخدام علامتها التجارية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الشركتين في التاسع من يونيو/حزيران 2022.

وبموجب هذه الاتفاقية، تملك شركة فرونتير غروب إنتيتي الحق في وضع علامة غولد أبولو التجارية على أجهزة البيجر التي تصنعها. وأظهرت بيانات الجمارك أنه لا توجد أي سجلات لتصدير أجهزة البيجر المعنية من تايوان إلى دول أو مناطق أخرى.

مقتل 39 وإصابة 3 آلاف

وفي 17 و18 سبتمبر/أيلول، انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية مفخّخة محمولة في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، كان يستخدمها عناصر من حزب الله. وأدّت الحادثتان إلى مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف، بحسب السلطات اللبنانية.

وأثيرت أسئلة وتكهنات حول مصدر هذه الأجهزة وطريقة تزويد حزب الله إياها.

وأكّدت صحيفة نيويورك تايمز وقتها أن الأجهزة التي انفجرت من صنع شركة غولد أبولو التايوانية، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لم تكشف عن هوياتهم.