إشراقة أمل وسط الحرب.. حفل زواج 15 أسرة في دير البلح وسط قطاع غزة (شاهد)

نظمت جمعيات خيرية في قطاع غزة، حفل زفاف لـ15 شابا وفتاة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتجمعت عائلة محمد وأصدقاؤه في حفل راقص بسيط، وسط أنقاض المنازل التي دمرها القصف؛ مما جلب الفرحة إلى النازحين من حولهم.

وفي هذا السياق، قال محمد اللوح (30 عاما)، أحد الشباب المتزوجين حديثًا في خيام النازحين “الحرب طولت ومدتها تجاوزت السنة، ومن عادتنا وتقاليدنا أن فترة الخطوبة تكون قصيرة من 3 إلى 6 أشهر، وبما أن الحرب مدتها تجاوزت السنة، فأنا قررت أخد هذه الخطوة رغم الظروف والآلام اللي بنشوفها”.

عش الزوجية

وكان محمد مشغولًا ببناء وتجهيز خيمته القماشية التي ستكون “عش الزوجية” قائلا “ربنا أكرمني بهذه الخيمة وزبطتها.. زي ما بيسموها ترسم الفرحة لنفسك رغم الألم اللي حواليك”.

وقال والد محمد “محمد خطبنا له قبل الحرب وشفنا أن الحرب طولت ومش عارفين متى بتخلص، فقلنا نجوزه، رغم أن الظروف صعبة وأحوال الناس تعبانة”.

وكانت جمعيات خيرية في القطاع قد أنشأت مخيما خاصا لـ15 أسرة جديدة في مدينة دير البلح، لمساعدتها على بدء حياتها في ظل صعوبات الحرب.

وقال ياسر خطاب، مدير جمعية تمكين المجتمع، إنه “من خلال هذا المخيم تم إنشاء خيم 15 أسرة فلسطينية جديدة في ظل هذه الحرب الطاحنة والوضع الاقتصادي المتردي حيث لا يجد الشباب قوت يومه فضلا على أنه لا يجد ما يؤويه وما يتمم به زواجه”.