الأمم المتحدة: وفاة 54 سودانيا وإصابة 90 بسبب الطعام المسموم في قرية الهلالية بولاية الجزيرة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إنه تلقى تقارير عن وفاة 54 مدنيًّا وإصابة 90، بسبب تناول الطعام المسموم في قرية الهلالية شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وأفاد المكتب الأممي في تقرير بوجود حالات اشتباه في الإصابة بوباء الكوليرا بين النازحين من شرقي ولاية الجزيرة الذين وصلوا إلى منطقة البطانة بولاية القضارف شرقي البلاد.

وأوضح المكتب أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة بين النازحين حيث لا يستطيعون الوصول إلى مياه الشرب النظيفة ويضطرون إلى شرب مياه ملوثة من مصادر مياه مفتوحة، مشيرًا إلى الإبلاغ عن نحو 150 حالة اشتباه بالوباء في مستشفى الصباغ الريفي بولاية القضارف.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن عشرات الآلاف من المدنيين أُجبروا على النزوح من مناطق مختلفة من ولاية الجزيرة منذ 20 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب “موجة من العنف المسلح والهجمات في المنطقة“.

