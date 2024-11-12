الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية ومسيرات (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري لحركة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الثلاثاء تنفيذ “عمليتين عسكريتين نوعيتين”، الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “إبراهام” في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحرالأحمربعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال سريع في بيان متلفز الثلاثاء إن عمليات الحوثيين تأتي “ردا على العدوان الأمريكي-البريطاني على اليمن، وانتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني”، وأكد أنها “حققت أهدافها بنجاح”.

بيان القوات المسلحة اليمنيةبشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهمااستهدفت حاملة الطائرات الأمريكية(إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحةوالطائرات المسيرة،والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحرالأحمربعدد من الصواريخ الباليستيةوالطائرات المسيرة.

pic.twitter.com/WqnepzykiY — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 12, 2024

واضاف سريع أن العمليتين استغرقتا 8 ساعات، وأنه تم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يتم التحضير له، والذي كان يعد لضربات تستهدف اليمن.

وأضاف سريع أن “العدو الأمريكي البريطاني يتحمل مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري، وتداعيات ذلك على حركة الملاحة البحرية”.

لن تتوقف العمليات إلا بوقف الحرب في غزة ولبنان

وشدد سريع على أن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا دفاعا عن إسرائيل “ستدفع الحركة إلى مواصلة حقها المشروع في الدفاع والتصدي وضرب كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي”.

وشدّد سريع على أن عمليات الحوثيين ضد إسرائيل “لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

ولم يصدر تعليق من قبل الجانب الأمريكي على ما أفاد به المتحدث العسكري للحوثيين.

وكان سريع أعلن أمس الاثنين استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب شرق يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي “ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف”.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع الحوثيين في اليمن، وذلك ردا على قيامهم بفرض حظر على مرور السفن المتربطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.