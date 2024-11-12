الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية ومسيَّرات (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع تنفيذ “عمليتين عسكريتين نوعيتين”، الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “إبراهام” في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة، والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحرالأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة.

وقال سريع في بيان متلفز، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الحوثيين تأتي “ردًّا على العدوان الأمريكي-البريطاني على اليمن، وانتصارًا للشعبين الفلسطيني واللبناني”، وأكد أنها “حققت أهدافها بنجاح”.

بيان القوات المسلحة اليمنيةبشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهمااستهدفت حاملة الطائرات الأمريكية(إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحةوالطائرات المسيرة،والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحرالأحمربعدد من الصواريخ الباليستيةوالطائرات المسيرة.

pic.twitter.com/WqnepzykiY — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 12, 2024

وأضاف سريع أن العمليتين استمرتا 8 ساعات، مشيرًا إلى إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يجري التحضير له، ويُعد لضربات تستهدف اليمن.

وتابع أن “العدو الأمريكي البريطاني يتحمل مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري، وتداعيات ذلك على حركة الملاحة البحرية”.

لن تتوقف العمليات إلا بوقف الحرب في غزة ولبنان

وشدَّد سريع على أن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا دفاعًا عن إسرائيل، ستدفع الجماعة إلى “مواصلة حقها المشروع في الدفاع والتصدي وضرب كل الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي”.

وأوضح المتحدث العسكري أن عمليات الحوثيين ضد إسرائيل “لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان”.

ولم يصدر تعليق من الجانب الأمريكي على ما أفاد به المتحدث العسكري للحوثيين.

وكان سريع قد أعلن، أمس الاثنين، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب شرق يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي “مما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدَف”.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع الحوثيين في اليمن، ردًّا على قيامهم بفرض حظر على مرور السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.