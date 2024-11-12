بعد أحداث أمستردام.. يويفا يتخذ قرارا بشأن مباراة مكابي تل أبيب وبشكتاش المقررة في تركيا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل مباراة فريق مكابي تل أبيب المقبلة في الدوري الأوروبي خارج تركيا إلى المجر، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمشجعين الإسرائيليين في العاصمة الهولندية أمستردام.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريق الإسرائيلي نظيره بشكتاش التركي في إسطنبول، لكن السلطات التركية رفضت استضافة المباراة، بحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي.

ولهذا، تقررت إقامة المباراة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة ديبريتشن، التي تبعد حوالي 235 كيلومترا شرق العاصمة بودابست، وستكون المباراة مغلقة أمام الجمهور وفقا لقرار السلطات المجرية.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan’ın Debrecen Şehrinde Oynanacak Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı… pic.twitter.com/lIzWPVSXr6 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 11, 2024

وشهدت العاصمة الهولندية أمستردام، يوم الخميس الماضي، احتجاجات واسعة من مؤيدي القضية الفلسطينية عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب ضد أياكس أمستردام؛ مما أسفر عن وقوع مواجهات مع الجماهير الإسرائيلية واعتقال 62 شخصا.

وكانت الاشتباكات قد بدأت قبل المباراة بين المشجعين الإسرائيليين ومؤيدي القضية الفلسطينية، حيث ذكرت الشرطة الهولندية أن المشجعين الإسرائيليين قاموا بأعمال شغب واستفزازات تضمنت حرق العلم الفلسطيني.