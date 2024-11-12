بين الحياة والموت.. طفل ينزح وحيدا بعد قصف عائلته في بيت حانون (شاهد)

تداول نشطاء مقطع فيديو مؤثرًا لطفل ينزح وحيدا، عقب نجاته من قصف دمر منزل عائلته في بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة، وأودى بحياة سائر أفراد العائلة.

وظهر الطفل مصابًا بجروح في أنحاء جسده، وهو بين الحياة والموت، يحمله شاب يساعده على النزوح غربًا بعد أن أجبرت العائلات على مغادرة البلدة. وأفاد الشاب بأن الطفل هو الناجي الوحيد من عائلته، التي استشهدت جراء قصف منزلها فجر اليوم.

وأجبر جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مئات الفلسطينيين على النزوح من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بيت حانون تحت إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف، في ظل مواصلته عمليات الإبادة الجماعية شمالي القطاع لليوم الـ39 على التوالي.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة، 130 عائلة داخل مراكز الإيواء في بلدة بيت حانون والمنازل المحيطة بها وأجبرت من فيها على النزوح تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح خارج البلدة.