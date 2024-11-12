جيش الاحتلال يجبر مئات الفلسطينيين على النزوح قسراً من بيت حانون

أجبر جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مئات الفلسطينيين على النزوح قسراً من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك تحت وطأة إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف، ضمن استمرار عملياته العسكرية شمال القطاع لليوم التاسع والثلاثين على التوالي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، بأن قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة حاصرت 130 عائلة في مراكز الإيواء والمنازل المحيطة بها ببلدة بيت حانون، وأرغمتهم على النزوح تحت تهديد السلاح وإطلاق النار، مما اضطرهم للخروج باتجاه شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

وذكر الشهود أن البلدة شهدت قصفاً مدفعياً كثيفاً بالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مما زاد من معاناة المدنيين وأجبرهم على ترك منازلهم.

نسف مبان سكنية

وفي سياق متصل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل تعود لعائلات أبو عودة وشبات والكفارنة في بيت حانون.

وفي مدينة غزة، أفاد جهاز الدفاع المدني في بيان له، بانتشال جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين وعدد من الجرحى بعد قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة العمصي في شارع الجلاء شمالي المدينة.

ودوت انفجارات قوية شمالي غزة نتيجة نسف مبان سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ اجتياحاً برياً في شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعوى منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تهدف إلى احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه قسراً في ظل قصف مستمر.