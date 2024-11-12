حزب الله يعلن حصيلة معركة “أولي البأس” ويكشف عن سلسلة “عمليات خيبر”

أعلن حزب الله، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة التراكمية لخسائر قوات الاحتلال منذ بدء التدخل البري جنوبي لبنان في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 100 قتيل وألف جريح من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي.

وفي بيان صادر عن غرفة عمليات الحزب بشأن التطورات الميدانية لمعركة “أولي البأس”، أحصى الحزب الخسائر البشرية والعسكرية لقوات الاحتلال جراء المعارك البرية منذ الأول من أكتوبر الماضي، وفق رصد مقاتلي الحزب وغرفة عملياته.

وأكد الحزب تدمير 43 دبابة ميركافا إسرائيلية، و8 جرافات عسكرية، وآليتَي هامر، ومدرعتين، وناقلتَي جند. كما أعلن إسقاط 4 مسيَّرات من طراز “هرمز 450″، ومسيَّرتين من طراز “هرمز 900”.

وأشار البيان إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن “خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة”.

وقال الحزب إنه بفعل ضربات المقاومة الكثيفة والمركّزة، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من معظم البلدات التي كانت قد تقدمت إليها إلى ما خلف الحدود.

سلسلة “عمليات خيبر”

وقال حزب الله إن عدد العمليات التي نفذها في إطار سلسلة “عمليات خيبر” منذ انطلاقها بلغ 70 عملية، استهدف خلالها “33 هدفًا استراتيجيًّا بعمق وصل حتى 145 كيلومترًا جنوبي مدينة تل أبيب (قواعد عسكرية ولوجستية وجوية وبحرية، قواعد للدفاع الجوي والصاروخي، مصانع عسكرية، مقرات قيادية، قواعد اتصالات واستخبارات، معسكرات تدريب)”.

كما أعلن “مشاركة القوة الجوية في المقاومة الإسلامية بـ22 عملية ضمن سلسلة عمليات خيبر، أطلقت خلالها أكثر من 60 مسيَّرة من ترسانة المقاومة من المسيَّرات النوعية، بعمق وصل إلى 145 كيلومترًا حتى الضواحي الجنوبية لتل أبيب”.

وحسب إحصاء الحزب، فقد بلغ مجموع عمليات القوة الصاروخية خلال معركة “أولي البأس” منذ 17 من سبتمبر/أيلول الماضي حتى اليوم أكثر من 1020 عملية إطلاق متنوعة، 125 منها خلال الأسبوع الماضي فقط.

كما كشف عن إطلاق صاروخ “فاتح 110” الذي استهدف للمرة الأولى قاعدة تسريفين على بُعد 130 كيلومترًا من أقرب نقطة من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكد الحزب أن قرار الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية من “المناورة البرية” في جنوبي لبنان “لن يكون مصيره سوى الخيبة، وسيكون حصاده الحتمي المزيد من الخسائر والإخفاقات، وإن مجاهدينا في الانتظار”.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من الغزو البري في جنوبي لبنان.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، بدأ جيش الاحتلال التوغل البري في جنوبي لبنان، بينما أعلن حزب الله مرارًا أن مقاتليه تصدوا لمحاولات توغل، وقتلوا وأصابوا جنودًا، تزامنًا مع إعلان تل أبيب يوميًّا عن خسائر في صفوف قواتها العسكرية المتوغلة، على صعيد القتلى والجرحى.