شاهد: حزب الله يبث مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت الكريوت شمالي حيفا

بث حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهدافه منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا برشقات من صواريخ “فادي 1” و “ملاك 2”.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق عشرات الصواريخ من منصات معدة للإطلاق باتجاه المواقع الإسرائيلية. كما أظهرت على الجانب الآخر مشاهد من كاميرات المستوطنين ووسائل الإعلام المحلية لأثار الدمار والحرائق التي تسببت بها تلك الهجمات.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس الاثنين إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أُطلقت على مستوطنة الكريوت، عقب رصد 110 صواريخ أطلقت من لبنان على خليج حيفا والجليلين الأعلى والغربي شمال إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صاروخا انفجر قرب محطة للحافلات في الكريوت وأعلنت إصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وأضافت الصحيفة: “سجلت أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة. وتم الإبلاغ عن العديد من مشاهد السقوط في الكريوت”.

كذلك، أصاب صاروخ بشكل مباشر شقة في “كريات بياليك” دون وقوع إصابات حيث كان السكان في أحد الملاجئ وقتها، وفق الصحيفة.

كما لحقت أضرار بمنزل في كيبوتس”أفيك” في الكريوت بخليج حيفا أيضا جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وذكرت الشرطة في بيان أنه تم تحديد إصابة 5 مبان بشكل مباشر، وأضرار في مركبات بمناطق متفرقة بخليج حيفا.

ويطلق حزب الله بشكل يومي صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، مسببا خسائر بشرية ومادية كبيرة.