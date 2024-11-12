شاهد: حزب الله يبث مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت الكريوت شمالي حيفا

بث حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهدافه منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا برشقات من صواريخ “فادي 1″ و”ملاك 2”.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق عشرات الصواريخ من منصات مُعدَّة للإطلاق باتجاه المواقع الإسرائيلية. كما أظهرت على الجانب الآخر مشاهد من كاميرات المستوطنين ووسائل الإعلام المحلية لآثار الدمار والحرائق التي تسببت فيها تلك الهجمات.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، أمس الاثنين، إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أُطلقت على مستوطنة الكريوت، عقب رصد 110 صواريخ أُطلقت من لبنان على خليج حيفا والجليلين الأعلى والغربي شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صاروخًا انفجر قرب محطة للحافلات في الكريوت، وأعلنت إصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وأضافت الصحيفة “سُجلت أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة، وتم الإبلاغ عن العديد من مشاهد السقوط في الكريوت”.

كذلك، أصاب صاروخ بشكل مباشر شقة في “كريات بياليك” دون وقوع إصابات حيث كان السكان في أحد الملاجئ وقتها، وفق الصحيفة.

كما لحقت أضرار بمنزل في مستوطنة “أفيك” في الكريوت بخليج حيفا أيضًا جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه تم تحديد إصابة 5 مبانٍ بشكل مباشر، وأضرار في سيارات بمناطق متفرقة في خليج حيفا.

ويطلق حزب الله يوميًّا صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية، تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، مسببًا خسائر بشرية ومادية كبيرة.