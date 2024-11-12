شاهد: حزب الله يستهدف جرافة إسرائيلية بصاروخ موجه جنوبي لبنان

بث حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد مقاتل من حزب الله للجرافة الإسرائيلية التي كانت قرب جدار حدودي تم اختراقه أخيرًا، وإطلاقه للقذيفة التي كانت فيما يبدو مثبَّتة بها كاميرا، وثقت عملية إطلاقها حتى إصابتها الهدف بدقة واشتعال النيران في الآلية المستهدَفة.

وكان حزب الله قد أعلن، أمس الاثنين، استهداف منزل بالمنطقة ذاتها، يتحصن فيه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجَّه، وأوقعوهم قتلى وجرحى، حسب بيان الحزب.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوبي لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة القطاع المحاصَر.

وفي الأول من أكتوبر الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية برية مركزة في جنوبي لبنان.

ويطلق حزب الله يوميًّا صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية، تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات وقوات على الحدود الجنوبية، موقعًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين.