شاهد: لحظة إصابة مبنى في شمالي إسرائيل بصاروخ ومقتل شخصين

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين في مدينة نهاريا (شمال) بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وبثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مشاهد من كاميرا مراقبة، ترصد لحظة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في نهاريا، وإصابة مبنى بشكل مباشر.

كما بثت وسائل إعلام محلية لحظة اعتراض وسقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، ووصلت إلى نهاريا شمالي إسرائيل، وتسببت في اندلاع حرائق.

وقال أحد المسعفين الإسرائيليين “سقط صاروخ على مستودع. أجرينا فحوصًا طبية لرجلين (في الأربعينيات من العمر) كانا فاقدين للوعي، وللأسف كانت إصاباتهما خطرة للغاية، وبعد الفحوص تعيَّن علينا إعلان وفاتهما”.

هيئة البث الإسرائيلية تنشر فيديو يرصد سقوط صواريخ في #نهاريا شمالي إسرائيل pic.twitter.com/t6ZsMNzUl1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2024

وأعلن حزب الله، الثلاثاء، استهدافه قاعدة عسكرية و5 مستوطنات شمالي إسرائيل، إضافة إلى تصديه لطائرتين مسيَّرتين، ضمن 9 هجمات منذ بداية اليوم.

ودوّت صفارات الإنذار في مدن حيفا وعكا ونهاريا ومناطق الجليل الأعلى شمالًا؛ جراء إطلاق صواريخ ومسيَّرات من لبنان.