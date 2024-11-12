طالبان تتطلع إلى عصر جديد مع ترامب وإعادة مليارات الدولارات المجمدة

قالت الحكومة الأفغانية، التي تقودها حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتود حكومة أفغانستان تأمين حصولها، بعد طول انتظار، على نحو 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس بايدن منذ 3 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية “نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل”.

وأضاف شاهين “نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا”.

ولم تبد حكومة طالبان مواقف مسبقة خلال الحملة الانتخابية تجاه ترامب، وبعد إعلان فوزه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي إن الحركة تأمل في أن “تتبنى الإدارة الأمريكية المقبلة نهجا عمليا لضمان التقدم الملموس في العلاقات الثنائية، وهذا يسمح لكلا البلدين بفتح فصل جديد من العلاقات القائمة على المشاركة المتبادلة”.

كما حرص بلخي على التذكير بأن اتفاقية الدوحة الموقعة في 29 فبراير/شباط عام 2020 بين طالبان والولايات المتحدة جاءت خلال ولاية ترامب الأولى “وأدت إلى نهاية الاحتلال الذي دام 20 عاما”.

أسوأ انسحاب عسكري

يشار إلى أن إدارة ترامب كانت توسطت في إبرام اتفاق 2020 الأصلي مع طالبان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث تم إرسال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو للتفاوض مباشرة مع قيادة الجماعة في قطر.

وأشار ترامب على نحو متكرر خلال حملته الانتخابية إلى التنفيذ الفاشل لعملية انسحاب القوات الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021.

وكان الانسحاب أحد المواضيع الساخنة في المناظرة الوحيدة بين ترامب وهاريس في سبتمبر/ أيلول الماضي حيث جدد ترامب وصف هذا الانسحاب بأنه “أسوأ انسحاب عسكري في التاريخ”، واعتبره السبب وراء مهاجمة روسيا لأوكرانيا”.