شهداء وجرحى ومفقودون في غارة إسرائيلية على محافظة عكار شمالي لبنان (فيديو)
كشفت مصادر للجزيرة مباشر مساء الاثنين عن استشهاد 8 شخصا وإصابة 14 في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت منزلا لنازحين في بلدة عين يعقوب بمحافظة عكار شمالي لبنان.
واستهدف الغارة الإسرائيلية مبنى يقطنه عدد من النازحين في البلدة، مع استمرار الجهود للبحث عن عدد من المفقودين تحت الأنقاض، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لأعمال الإغاثة.
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20 شهـيـ.ـدا وأكثر من 10 مصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لنازحين في بلدة عين يعقوب بمحافظة #عكار#الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/zdb9VQW1zz
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2024
استهداف السكسكية جنوبا
وفي الجنوب، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بانتشال جثامين 11 شهيدا وسحب 5 جرحى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة السكسكية بقضاء صيدا في محافظة الجنوب.
وأكدت المديرية أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها في ظروف صعبة بحثا عن المزيد من المفقودين تحت الركام.
ويأتي هذا التصعيد في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وسعت إسرائيل نطاق عدوانها منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي ليشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه بدعوى الهجوم على حزب الله.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 شهيدا و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.