“كأنهم لحم مشوي”.. مُسنة تروي تفاصيل استشهاد أفراد من عائلتها حرقًا بوسط غزة

رأتهم جثثًا متفحمة وكأنهم لحم أعد للشواء، بهذه الكلمات المؤلمة روت المُسنّة الفلسطينية، نعيمة بركات، تفاصيل استشهاد ابن شقيقها وجميع أفراد عائلته بقصف إسرائيلي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت نعيمة، للجزيرة مباشر، إن قصفًا إسرائيليًّا أصاب خيمة يعيش فيها ابن شقيقها طارق وزوجته واثنان من أبنائه، مشيرةً إلى أن القصف أدى إلى استشهاد الأربعة حرقًا بدون أي تدمير للمكان المستهدف.

وأوضحت المسنّة، أنها كانت أول الأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الاستهداف عقب قصفه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لافتةً إلى أن صوت القصف كان قويًّا والنار عالية جدًّا.

متفجرات حارقة

وأضافت “الانفجار لم يتسبب بتدمير المكان وإنما بحرق طارق وعائلته، وهو الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال يستخدم نوعا من المتفجرات الحارقة، التي هدفها فقط حرق الأجساد وضمان قتل الضحايا”.

واتهمت المسنّة نعيمة الولايات المتحدة بصنع القنابل والمواد الانفجارية وتجريبها في سكان قطاع غزة عبر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، معبرةً عن حزنها الشديد للوضع الذي يعيشه سكان القطاع.