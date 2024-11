مخاوف من إثارة توتر.. وزير الخارجية الفرنسي: لا تأكيد لمجيء سموتريتش إلى باريس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إنه لم يحصل على تأكيد بمجيء الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى باريس خلال الأسبوع الحالي.

وصرّح بارو خلال مقابلة مشتركة مع محطة فرانس 24 التلفزيونية وإذاعة آر إف إي قائلا “ليس لديّ في الوقت الراهن تأكيد لمجيئه”.

ودُعي الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى المشاركة في احتفال “إسرائيل إلى الأبد” الذي تنظمه شخصيات يمينية متطرفة دعمًا لإسرائيل.

ويقام الاحتفال -الذي حاولت جمعيات ونقابات وأحزاب يسارية إلغاءه من دون جدوى- عشية مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس.

وتعتبر السلطات الفرنسية هذه المباراة “عالية الأخطار” بعد أعمال عنف وقعت الخميس الماضي في أمستردام على هامش مباراة بين النادي الإسرائيلي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام الهولندي.

#FRANCE – Despite an excessive police presence, the crowd at the Trocadéro in #Paris is growing against the "Israel Forever" gala, which is hosting the ultra far-right minister Smotrich as its star. pic.twitter.com/ptOUzZTMDA

