مسؤول في حكومة غزة يوجه رسالة إلى الأمة الإسلامية

وجَّه المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، رسالة إلى الأمة الإسلامية، قال فيها “لن نسامحكم على خذلانكم وتقصيركم”.

وأضاف بصل في رسالة كتبها بخط اليد، ونشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي بمنصة إكس “أكثر من 400 يوم وشلال الدماء في غزة لم يتوقف، وأنتم ما زلتم صامتين. أحدّثكم من موقف القوي الثابت الصابر، لكن أقول لكم: لن نسامحكم على خذلانكم”.

وتابع “كل قطرة دم سالت في قطاع غزة في رقابكم، وما تجرأ الاحتلال إلا لأنكم صامتون”.

وجاءت رسالة بصل بعد يوم من انعقاد القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.

وطالبت القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، كما طالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت هذه القمة “امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023″.

لن نسامحكم على خذلانكم وتقصيركم. pic.twitter.com/5KBpUlP2L8 — محمود صابر بصل (@mahmoadbasal) November 12, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أمريكي مطلق- حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.