مقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة شمشون بمعارك شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن “المقاتلين من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير: أور كاتس، ونافيه يائير أسولين، وغاري لالهروايكيما زولات، وأوفير إلياهو، قتلوا خلال معارك بشمال القطاع”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 787 عسكريا.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية الفعلية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.

ويوميا تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعمليات “نوعية” خلال معاركها البرية التي تخوضها ضد الجيش الإسرائيلي منذ إعلانه بدء التوغل بالقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما توثق الكتائب جانبا من تلك العمليات بالصوت والصورة.