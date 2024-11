منظمات دولية: إسرائيل لم تنفذ متطلبات تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة

كشفت منظمات إغاثة دولية أن إسرائيل لم تنفذ سلسلة من المطالب الأمريكية التي تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة، على الرغم من انتهاء المهلة اليوم الثلاثاء.

وقالت الولايات المتحدة في رسالة وجهتها إلى حليفتها في 13 أكتوبر/تشرين الأول إن على إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين وضع المساعدات في غضون 30 يوما، وإنها قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تفعل ذلك.

🚨BREAKING: Oxfam along with seven humanitarian organizations, has released a scorecard showing that Israel has failed to comply with the US demands to reverse the deteriorating humanitarian conditions in #Gaza.

— Oxfam International Media Team (@newsfromoxfam) November 12, 2024