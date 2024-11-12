وصلت من لبنان متجاوزة الدفاعات الإسرائيلية.. مسيّرة تنفجر قرب حيفا (فيديو)

أفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط وانفجار طائرة مسيرة، قالت إنها أطلقت من لبنان على مستوطنة نيشر شرق مدينة حيفا.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها في إصبع الجليل شمالي البلاد، وقالت “دوت في الجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة صفارات الإنذار”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأنباء الأولية أفادت بسقوط صاروخ في بلدة نيشر وقالت “20 دقيقة من دويّ صفارات الإنذار في الشمال والجيش الإسرائيلي: “الحدث لا يزال مستمرا”.

دوت صفارات الإنذار

ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، عقب تسلل طائرات مسيرة باتجاه مستوطنات الجليل الأعلى والغربي، وبعد وقت قصير دوت صفارات الإنذار أيضا في مناطق عكا وحيفا وكريوت.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحدث لم ينته بعد، لكنه أعلن في وقت لاحق، انتهاء الحدث، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “قبل وقت قصير، تم تفعيل صافرات الإنذار في الجليل الغربي والأعلى”.

#متابعة | مستوطنة "نيشر" شرق حيفا التي انفجرت فيها الطائرة المسيَرة قبل قليل كان حزب الله قد نشر صوراً لها حصل عليها من جولة لطائرة الاستطلاع "الهدهد". pic.twitter.com/1qpJLz1l4N — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 12, 2024

وأفاد بأن ذلك جرى “بعد تحديد أهداف جوية مشبوهة تسللت من لبنان”، وقال إن “الأهداف قيد المراقبة من قبل أنظمة المراقبة الجوية والحادث لا يزال مستمرا“.

وفي وقت لاحق، قال جيش الاحتلال “بعد تحذيرات من تسلل طائرات معادية تعمل في مناطق الخليج والجليل الغربي والجليل الأعلى، تم قبل وقت قصير رصد طائرة مسيرة عبرت من لبنان في منطقة مدينة نيشر”.

وقال إن الحادث “انتهى.. حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.. لم يتم تفعيل أي تنبيهات في منطقة نيشر، التفاصيل قيد التحقيق”.

استنفار إسرائيلي

من جانبها، أفادت وسائل إعلام، باستنفار وسط الطواقم الإسرائيلية قرب حيفا بعد انفجار طائرة مسيّرة وصلت من لبنان بنجاح متجاوزة الدفاعات الجوية والطائرات الإسرائيلية.

وقال المركز الإعلامي الفلسطيني، إن “مستوطنة نيشر شرق حيفا التي انفجرت فيها الطائرة المسيّرة قبل قليل كان حزب الله قد نشر صورًا لها حصل عليها من جولة لطائرة الاستطلاع الهدهد”.

“صلية صاروخية”

من جانبه، قال حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجاهديه استهدفوا صباح اليوم، مستوطنة “كفر بلوم بصليةٍ صاروخية”، كما قالت المقاومة الإسلامية في العراق “هاجمنا بالطيران المسيّر هدفا عسكريا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال حزب الله في بيانه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 09:00 من صباح اليوم الثلاثاء مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية”.